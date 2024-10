Eleição em Massapê supera décadas de rivalidade em meio a racha familiar

Eleição em Massapê colocou em lados opostos familiares e juntou adversários históricos Crédito: Reprodução: Instagram/Ozires Pontes / Zezinho Albuquerque

As eleições municipais de Massapê, distante 248,93 km de Fortaleza, envolveram assuntos históricos e familiares que se alastraram por muitos anos. Tal cenário colocou em lados opostos irmãos e uniu adversários centenários. O vencedor foi Ozires Pontes (PSDB) por 106 votos de diferença em relação à prefeita Aline Albuquerque (Republicanos). O tucano é filho do ex-senador Luiz Pontes e a atual gestora é filha do secretário de Cidades, Zezinho Albuquerque (PP), lideranças influentes que disputam há anos em Massapê. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um toque a mais é o fato do deputado federal, AJ Albuquerque (PP), irmão de Aline e filho de Zezinho, ter se aliado a Ozires e sido o principal apoiador do vencedor no município, após racha familiar. Zezinho subiu no palanque de Aline.

União x "Judas" Após a vitória, Ozires celebrou ao lado de um AJ bastante emocionado. Em sua fala, o prefeito eleito destacou a união de duas famílias que eram concorrentes, pelo menos parte dela deixou de ser. "Ozirinho, AJ, acabamos uma briga de 100 anos que vinha dos nossos avós, dos nossos pais. E se a gente fez muito por vocês separados, imagine o que nós vamos fazer juntos", afirmou. Ainda em ritmo de comemoração, AJ publicou um vídeo em suas redes sociais dirigindo um carro e cantando uma música gospel em que dizia: "deixa eu trabalhar do meu jeito".