Em meio à crise, Prefeitura de Massapê recebe auxílio da gestão de Senador Sá

O prefeito de Massapê, cidade distante 248,93 km de Fortaleza, Ozires Pontes (PSDB) afirma ter herdado uma dívida de cerca de R$ 31 milhões da gestão anterior. Em meio a problemas com as contas públicas, a Prefeitura recebeu auxílio do município vizinho, Senador Sá, do prefeito Bel Júnior (PP).

Em uma live realizada na última quinta-feira, 9, para falar das dívidas, Ozires afirmou que o gestor de Senador Sá disponibilizou uma ambulância, médicos e oxigênio para atender emergências na área da saúde e também um caminhão compactador de lixo para ajudar na coleta de resíduos sólidos em Massapê.