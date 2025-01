Elmano se compromete a pagar o piso salarial dos professores; reajuste deve ser de 6,27%

O governador Elmano de Freitas (PT) disse estar "compromissado" com o pagamento do piso salarial dos professores da rede estadual, que deve ter reajuste de 6,27%, em 2025. A fala ocorreu durante café da manhã do governador com jornalistas, no Palácio da Abolição, nesta quinta-feira, 30 de janeiro.

"Compromisso com o piso é algo evidente da nossa parte", disse o governador, informando que discutirá o tema e fará o respectivo anúncio em breve.