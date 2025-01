Elmano prevê novos concursos para a Polícia Militar, Policia Civil e Bombeiros

A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 30, durante café da manhã com jornalistas, no Palácio da Abolição, sede do governo estadual

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que está no horizonte da gestão o anúncio de novos concursos para a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Ceará. O quantitativo de vagas e quando os certames devem ocorrer não foram divulgados.

Elmano explicou ainda que o anúncio não inclui a Perícia Forense (Pefoce), que teve concurso realizado e que o governo deve aproveitar para realizar novos chamamentos a partir da lista de espera do último concurso.