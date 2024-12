Prefeito eleito de Massapê posta vídeo usando boné da campanha de Donald Trump

O prefeito eleito da cidade de Massapê, distante 248 km de Fortaleza, Ozires Pontes (PSDB) chamou atenção por aparecer em vídeo postado por ele próprio nas redes sociais utilizando boné vermelho com frase "Make America Great Again" (Torne a América Grande Novamente, em tradução livre), que virou marca de campanha do republicano Donald Trump, recentemente eleito novamente presidente dos Estados Unidos.

No vídeo postado na tarde deste domingo, 29, Ozires aparece com cenário praiano ao fundo e diz estar preocupado com a proximidade de sua posse como prefeito, afirmando não ter havido nenhuma transição da atual gestão. A cidade é comandada por Aline Albuquerque (Republicanos), que viu o próprio irmão, o deputado federal AJ Albuquerque (Progressistas), apoiando Ozires contra sua tentativa de reeleição.