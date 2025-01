Lula vem ao Ceará no próximo dia 7 de fevereiro, anuncia Elmano

Duplicação do Eixão das Águas prevê o dobro de capacidade para trazer água pra do Castanhão para Fortaleza

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta quinta-feira, 30, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem ao Ceará no próximo dia 7 de fevereiro, em uma sexta-feira, para dar início à duplicação da BR-116 e a assinatura da segunda etapa da duplicação do Eixão das Águas, o que dobra a capacidade de trazer água do Castanhão para Fortaleza. O anúncio ocorreu no Café com jornalistas.



Matéria em atualização