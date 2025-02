Com destaque ao combate à violência contra a mulher, novos dirigentes do TJCE tomam posse

O presidente Heráclito Vieira apontou cinco prioridades para a atuação do Tribunal de Justiça: fortalecimento do sistema dos juizados especiais cíveis, criminais e fazendários; combate a violências doméstica e familiar contra a mulher; tratamento adequado a situação de calamidade do sistema prisional; proteção ao meio ambiente e garantia de direitos a infância e juventude

Tomaram posse nesta sexta-feira, 31, os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) para o biênio 2025/27, em solenidade no Centro de Eventos, com a presença de autoridades e membros do Poder Judiciário. O novo presidente é Heráclito Vieira, Francisco Mauro é o vice-presidente, Marlúcia de Araújo tomou posse como corregedora-geral e Andréa Mendes como ouvidora.

Já o novo presidente apontou cinco áreas prioritárias para atuação do órgão durante a gestão: fortalecimento do sistema dos juizados especiais cíveis, criminais e fazendários; combate a violências doméstica e familiar contra a mulher; tratamento adequado a situação de calamidade do sistema prisional; proteção ao meio ambiente e garantia de direitos a infância e juventude.