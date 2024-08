Projeto para criação de vara especializada em homicídios praticados por facções criminosas é aprovado pelo Pleno do TJCE

O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) aprovou um projeto de Lei para criação de uma nova Vara do Júri na Comarca de Fortaleza que será especializada em crimes dolosos contra a vida praticados por organizações criminosas. A sessão conduzida pelo presidente do TJCE conduziu a sessão nesta quinta-feira, 1.



Segundo o TJCE, a proposta será encaminhada em regime de urgência para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e pretende reunir as condições necessárias para o tratamento de demandas de homicídios cometidos por facções criminosas. "A ideia é que essas ações sejam processadas em uma unidade composta por um colegiado de três magistrados", informa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O desembargador Abelardo Benevides Morais informou que acredita que os casos terão mais celeridade permitindo o julgam ento efetivo dos processos. O judiciário cearense possui, atualmente, uma Vara de Delitos de Organizações Criminosas, mas que não possui competência para apreciar homicídios.