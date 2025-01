Casos extrajudiciais podem ser conciliados virtualmente por meio de pré-processual do TJCE

A iniciativa começou em 2024 e procura solucionar conflitos por meio da conciliação ou mediação / Crédito: Alex Costa/ AscomTJCE

Divórcio, dissolução de união estável reconhecida em cartório, guarda de menor e pedido de pensão alimentícia são alguns dos serviços disponibilizados pela via pré-processual de família do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O serviço, que é gratuito e 100% digital, também abrange casos envolvendo empresas (Pré-Processual Empresarial), como a Enel e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). A iniciativa começou em 2024 e procura solucionar conflitos por meio da conciliação ou mediação, não necessitando, portanto, que as partes envolvidas ingressem com processo judicial. O caso só será aceito na reclamação pré-processual se não estiver em trâmite no judiciário.

O projeto Pré-Processual Empresarial e Pré-Processual de Família 4.0 surgiu para fomentar a cultura da extrajudicialização, levando pessoas e empresas a buscarem cada vez mais soluções consensuais por meio do diálogo. A parceria com a Enel e a Cagece iniciou em janeiro e outubro do ano passado, respectivamente. Já a via Pré-Processual Familiar teve início em fevereiro de 2024. Os casos são mediados por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJCE (Nupemec). O serviço de reclamação pré-processual está disponível para pessoas que residem em um dos 184 municípios do Ceará. Para realizar a solicitação, o interessado deve ter disponibilidade para participar de audiência virtual ou possibilidade de deslocamento ao Fórum da sua cidade no dia e horário marcados.

Ao realizar o cadastro, o solicitante deverá informar o nome e um contato (email, telefone ou WhatsApp) do reclamado, ou seja, a outra parte envolvida na situação. Conforme explica a supervisora do Nupemec, desembargadora Vanja Fontenele, a via pré-processual traz muitas vantagens, dentre elas o tempo reduzido do procedimento que é realizado virtualmente. “Mesmo para aqueles que não dispõem de meios tecnológicos, possibilitamos a realização de audiência híbrida junto a um centro judiciário ou Fórum local, e ainda audiências presenciais nas ações da Justiça Itinerante, quando ambas as partes comparecem ao local e já resolvem a questão no momento do atendimento, sempre que possível”, compartilha.

Questionada acerca do tempo necessário para que os casos sejam resolvidos, a desembargadora revelou que, em média, entre 30 e 45 dias as reclamações são resolvidas, incluindo o prazo para a realização de conciliação ou mediação. “O pré-processual é um procedimento judicial, pois envolve o Poder Judiciário, com sentença de homologação e parecer do Ministério Público, quando a lei determina. A sentença tem a mesma validade de uma decisão exarada (proferida) dentro de um processo judicial comum. Não há distinção”, complementa. Vanja acrescenta que o atendimento pré-processual também está disponível nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, localizados nos fóruns, e nas suas extensões em parceria com universidade, Defensoria Pública e órgãos públicos conveniados.