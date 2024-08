Com novas varas, TJCE foca em combate a facções, feminicídio e violência infantil

Fortaleza, CE, BR 28.08.24 - Visita do desembargador Abelardo Moraes, presidente do tribunal de justiça do Ceará em visita ao Grupo O POVO de Comunicação Crédito: FCO FONTENELE

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) criou novas varas especializadas em facções criminosas e crimes contra crianças e adolescentes e formou novos juizados voltados para tratar de violência doméstica contra a mulher. A vara especializada para júris de homicídios praticados por organizações criminosas será composta por três juízes especializados, com objetivo de ter julgamentos mais céleres e maior reprimenda das infrações, podendo ser de múltiplos fatores e réus. "Esses processos de facções são atualmente tratados e conduzidos em cinco varas do júri. Então, nós vamos retirá-las e vamos ter uma vara específica, especializada, com tratamento adequado para que esse julgamento se dê com maior rapidez, para que o Judiciário responda com eficiência", explicou ao O POVO o presidente do TJCE, Abelardo Benevides, nesta quarta-feira, 28.