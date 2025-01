TJCE inaugura vara exclusiva para crimes cometidos contra a vida por facções

As atividades deverão ser iniciadas no próximo dia 17 de fevereiro / Crédito: Rodrigo Carvalho | TJCE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) inaugurou, nesta terça-feira, 28, a Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente e a 6ª Vara do Júri, que vai processar de forma exclusiva as ações de crimes contra a vida praticados por facções criminosas. As novas unidades foram instaladas no Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), em Fortaleza, e atividades deverão ser iniciadas no dia 17 de fevereiro próximo. A mensagem de lei que trata da instalação das varas foi aprovada no tribunal em agosto de 2024. No mesmo mês o Poder Executivo sancionou a Lei Estadual nº 18.976, que garantiu a criação de cargos de juízes e servidores, visando o funcionamento das unidades implementadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o presidente do TJCE, Abelardo Benevides Moraes, a 6ª Vara do Júri vai tratar de ações de crimes dolosos contra a vida, (consumados ou tentados por organizações criminosas), onde há a existência de "múltiplos réus" ou "múltiplas vítimas", como ocorre nos casos de chacinas.

Já a Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente, de acordo com o TJCE, "será responsável por processar e julgar os crimes praticados, exclusivamente, contra o público infanto-juvenil, bem como os crimes e as medidas protetivas de urgência relacionados a casos de violência doméstica". "Os processos (desse porte) estão sendo distribuídos para o juizado da mulher, então concentra mais, e dificulta mais a atuação. Nós estamos criando e instalando essa vara para esses processos que não têm cunho sexual, e aqueles que têm cunho sexual já existe uma vara (especifica)", diz Benevides. Fórum ganha dormitórios e sala de acolhimento

Além das varas, foram instalados no Fórum Clóvis Beviláqua dez dormitórios, entre eles um inclusivo, para abrigar jurados do Conselho de Sentença e oficiais de Justiça.