TJCE bate recorde histórico com 737 mil processos julgados em 2024

Entre janeiro e dezembro de 2024, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) julgou 737.115 processos. O número representa um recorde histórico de produtividade do Tribunal e supera, em 15,3%, as 639.402 apreciações registradas no mesmo período de 2023. A média mensal de julgamentos superou os 61,4 mil casos.

A quantidade de baixas processuais alcançou um total de 687.797 em 2024, superando, em 9,5%, o número de casos encerrados definitivamente na Justiça em 2023.