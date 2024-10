Desembargador Heráclito Vieira analisa eleição do TJCE como "positiva" e se diz preparado

Heráclito Vieira de Sousa foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) nesta quinta-feira, 10. Também foram eleitos o vice-presidente, a corregedora-geral e a ouvidora

O desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto , presidente eleito do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para o biênio 2025-2027, por 32 votos, analisou o processo eleitoral da Corte como positivo, além de afirmar que a disputa entre os cargos serve como “estímulo”. Ele irá substituir o desembargador Abelardo Benevides .

Em muitos dos casos, em uma eleição do Judiciário, há um consenso entre os magistrados de quem irá assumir os cargos e por isso, em várias ocasiões, não há mais de um candidato disputando uma vaga de gestor.

No entanto, nesta eleição para o biênio do TJCE, a presidência do Tribunal foi disputada por Heráclito e o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que obteve 19 votos. O cargo de corregedor-geral também teve dois candidatos, os desembargadores Marlúcia de Araújo Bezerra e Mário Parente Teófilo Neto. A desembargadora saiu como vencedora, com 29 votos.

De acordo com Heráclito, o Tribunal “cresceu com o processo, porque houve uma participação de todos os desembargadores nas conversas, na apresentação, no contato direto”.