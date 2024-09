TJCE atinge melhor índice da história com meio milhão de julgamentos em nove meses

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) alcançou a marca de 505,7 mil julgamentos do período de janeiro de 2024 até a última quarta-feira, 11. Esse é o melhor resultado alcançado na história da instituição, com uma média de 56.191 julgamentos por mês.

Em comparação ao mesmo período do ano passado, de 1° de janeiro até 30 de setembro de 2023, quando o tribunal contabilizou 456,4 mil julgamentos, houve um acrescimento de 10,8% nos casos.

O presidente do TJCE, desembargador Aberlado Benevides, destacou o trabalho dos servidores do tribunal e citou o uso de tecnologias de Inteligência Artificial e Automação Robótica de Processos (RPA) como fatores importantes para o alcance do índice.