TJCE cria canal "Carta de Mulheres" para vítimas de violência doméstica

As vítimas podem preencher um formulário informando sobre o abuso sofrido e a Coordenadoria da Mulher analisará o caso

Visando facilitar a vida de mulheres vítimas de violência doméstica, o Poder Judiciário por meio da Coordenadoria da Mulher criou o portal intitulado “Carta de Mulheres”, que fica na aba “Violência contra a mulher” no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Em material produzido pelo TJCE, a técnica judiciária da Coordenadoria, Roberta Gadelha, explica que o mecanismo foi criado para que vítimas e testemunhas de violência doméstica e familiar possam tirar dúvidas sobre procedimentos legais de cada caso. “Desse modo, fortalecemos ainda mais os meios de combate à violência doméstica”, afirma.

No canal “Carta de Mulheres”, as vítimas podem preencher um formulário informando sobre o abuso sofrido. A Coordenadoria da Mulher analisa cada caso individualmente e indica qual o serviço mais adequado no âmbito da rede de atendimento.