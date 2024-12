"Na torcida", diz Lula após Fernanda Torres ser indicada ao Globo de Ouro

"Ainda Estou Aqui" é indicado ao Globo de Ouro

A lista de indicados ao Globo de Ouro, que abre a temporada de premiação e serve de termômetro para o Oscar, foi divulgada nesta segunda-feira, 9, e o longa brasileiro, dirigido por Walter Salles, concorre em duas categorias.

Na categoria de “Melhor Filme em Língua Estrangeira”, "Ainda Estou Aqui" concorre com outras cinco produções: “Emilia Pérez” (França), “All We Imagine as Light” (Índia), “The Girl With The Needle” (Dinamarca), “The Seed of The Sacred Fig” (Alemanha) e “Vermiglio” (Itália).