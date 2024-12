Fernanda Torres é indicada ao Globo de Ouro por ‘Ainda Estou Aqui’

A atriz Fernanda Torres foi indicada ao Globo de Ouro pela atuação no filme "Ainda Estou Aqui" , de Walter Salles. Ela concorre na categoria "Melhor Atriz em Filme de Drama".

O anúncio foi realizado na manhã desta segunda-feira, 9. A indicação acontece 25 anos após Fernanda Montenegro, mãe da intérprete, ser nomeada na mesma premiação pelo papel de Dora em "Central do Brasil" (1998).

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o longa-metragem acompanha a história de Eunice e Rubens Paiva durante a ditadura militar .

O filme alcançou mais de 1 milhão de espectadores e também está elegível ao Oscar 2025. A premiação do Globo de Ouro acontece no dia 5 de janeiro, no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.