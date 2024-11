'Ainda Estou Aqui': quem é a família Paiva e como estão hoje em dia?

É o assassinato de Rubens no regime militar e a busca por respostas que dá o tom para o longa-metragem “Ainda Estou Aqui” , com Fernanda Torres no papel de Eunice. A produção, dirigida por Walter Salles, foi inspirada em livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, um dos filhos do casal.

'Ainda Estou Aqui': Eunice Paiva

Maria Lucrécia Eunice Facciolla cresceu no bairro do Brás, em São Paulo, em uma família de origem italiana. O sobrenome Paiva seria adicionado posteriormente, em razão do casamento com Rubens, com quem teve cinco filhos.

Um dia depois do desaparecimento de Rubens, Eunice e a filha do casal, Eliana (na época com 15 anos), foram levadas ao Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna do Exército (DOI-Codi). A jovem ficou presa por 24 horas, enquanto a mãe permaneceu 12 dias no interrogatório.

SAIBA MAIS sobre a história da advogada Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva