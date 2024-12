'Ainda Estou Aqui' é indicado ao Globo de Ouro 2025

O filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, recebeu duas indicações no Globo de Ouro 2025, na categoria de “Melhor Filme em Língua Estrangeira” e “Melhor Atriz em Filme de Drama” para Fernanda Torres. As indicações foram anunciadas na manhã desta segunda-feira, 9.

Na categoria de “Melhor Filme em Língua Estrangeira”, o longa concorre com outras cinco produções: “Emeilia Pérez”, “All We Imagine as Light”, “The Girl With The Needle”, “The Seed of The Sacred Fig” e “Vermiglio”.