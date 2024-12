Aldigueri diz que Elmano pode fazer indicação para o TCE ainda este mês e elogia Onélia

Romeu Aldigueri, novo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

Passada a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) que confirmou Romeu Aldigueri (PDT) como presidente para o biênio 2025/2026, outra temática ainda está em aberta no meio político; a indicação para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Ceará. De acordo com Aldigueri, tal escolha cabe exclusivamente ao governador Elmano de Freitas (PT) e não de membros da Casa, além de acreditar que a indicação possa ser definida ainda neste fim de ano.

"A vaga é exclusiva do governador. Muita gente acha que é da Assembleia, mas não é. A indicação dessa vaga é do governador. O governador tá estudando e eu acredito que ainda possa indicar ainda nesse mês de dezembro antes do fim do exercício do legislativo desse ano", afirmou em conversas com jornalista do O POVO após entrevista à Rádio O POVO CBN e à rádio O POVO CBN Cariri.