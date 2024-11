Onélia chama de "especulação" possível indicação para vaga no TCE-CE

Secretária da Proteção Social, Onélia Santana, é cotada para assumir a vaga. Assembleia Legislativa do Ceará deve escolher o nome até o final do ano

Passada as eleições, a nova pauta que deve agitar os bastidores da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) deve ser a indicação do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE). A escolha para a vaga aberta desde junho deste ano deve ser votada antes do fim do ano pelos parlamentares, e o nome da secretária da Proteção Social Onélia Santana é um dos cotados para assumir o posto.

Após a morte do conselheiro e ex-deputado estadual Alexandre Figueiredo, que pertencia à Corte do Tribunal desde 1995, permanece em aberto desde junho uma vaga. Segundo a Constituição Estadual, a Alece pode indicar quatro conselheiros, o governador três, sujeita a aprovação dos parlamentares, e uma vaga a partir do Executivo, de forma livre.

Procurada pelo O POVO, Onélia Santana disse que não iria responder sobre o assunto, afirmando que são "especulações". A secretária é ex-primeira-dama do estado, idealizadora do programa Mais Infância Ceará, e está à frente da pasta de Proteção Social desde abril de 2022.