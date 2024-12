Gabriella sobre transição em Fortaleza: "O que estão trazendo não é o que a gente precisa"

"A maioria dos secretárioss trazem as conquistas que eles avaliam das suas gestões. O que nós queremos são os principais desafios nos primeiros 100 dias. Entendo até que há uma falta de comunicação. No sentido de que o que eles estão trazendo não é exatamente o que a gente precisa", afirmou a vice-prefeita eleita.

Acionada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) para informar quais as dificuldades encontradas na transição na Prefeitura de Fortaleza, a vice-prefeita eleita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD) informou que ainda não foi notificada, mas irá apresentar quais dados ainda não foram recebidos, de maneira clara e dentro do prazo, pela futura gestão. Gabriella foi designada pelo prefeito eleito Evandro Leitão (PT) como coordenadora da transição.

A vice-prefeita eleita e parte da equipe de transição visitaram o Instituto José Frota (IJF) nesta manhã. O hospital atravessa crise com falta de medicamentos e insumos e teve intervenção da própria administração.

Gabriella afirmou que a preocupação da transição não se restringe ao hospital. "Claro que eu, como médica, fico bastante preocupada com IJF e com os equipamentos da saúde, mas também existem outras áreas que o prefeito Evandro precisa ter o conhecimento completo, na íntegra, no prazo adequado para que a gente tome as melhores decisões nos primeiros 100 dias".

