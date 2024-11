Fernando Santana, cunhado de Onélia, diz que "nunca ouviu" falar de indicação ao TCE

De acordo com o deputado, tal assunto é especulação. O petista disse não saber se assunto foi tratado no âmbito do Governo Estadual ou da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

O deputado estadual Fernando Santana (PT) afirmou nesta quarta-feira, 6, que nunca chegou a ouvir sobre a possibilidade de Onélia Santana, sua cunhada e esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), assumir vaga como conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

O parlamentar tratou o assunto como "grande especulação" e ficou sabendo do tema a partir de deputados de oposição e também da imprensa. Ele é casado com Onelliany Leite, irmã de Onélia.

"Eu não soube de nenhuma indicação da Onélia (para o TCE). Pra mim isso é uma grande especulação. Não sei nem da onde partiu, nunca nem ouvi esse assunto nem no Palácio (da Abolição) e nem nessa Casa (Assembleia Legislativa do Ceará)", disse Fernando na reinauguração do Plenário 13 de Maio após incêndio.