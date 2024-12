Deputados cearenses aprovam aumento dos próprios salários para quase R$ 35 mil

PLENÁRIO passou por reforma de 4 meses após incêndio / Crédito: FÁBIO LIMA

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovaram nesta terça-feira, 3, o projeto de lei (PL) 845/2024 que aumenta os próprios salários, saindo de R$ 33.006,39 para R$ 34.776,64 a partir de 1° de fevereiro de 2025. O projeto de lei é assinado pela Mesa Diretora da Casa e foi pautado no avulso da ordem do dia, sendo lido o número da proposição juntamente de outros sete textos. Antes de ser votado no plenário, foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Se posicionaram contrários os deputados Alcides Fernandes (PL) e Carmelo Neto (PL).

Com a aprovação dos parlamentares da Alece, este será o quarto aumento dos subsídios dos deputados estaduais cearenses desde 1° de janeiro de 2023, ou seja, desde o início da atual legislatura vigente.

O salário no começo do ano passado era de R$ 29.469,99 e terá um salto de mais de R$ 5 mil em dois anos. De acordo com a justificativa do projeto, a proposta visa "harmonizar" a legislação estadual ao marco constitucional e jurisprudencial vigente, eliminando assim possíveis incompatibilidades jurídicas. Tais incompatibilidades, segundo o texto, se possibilitaria pelo fato de que na Constituição Federal não é admissível a equiparação, vinculação ou referência entre espécies remuneratórias de cargos e carreiras distintas.

"Tal vedação visa assegurar a autonomia dos entes federados no estabelecimento da política remuneratória dos seus agentes públicos", explica no projeto. Efeito dominó O aumento escalonado dos salários dos deputados foi aprovado por Resolução da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Alece) no fim de 2022. Na época, os vencimentos eram da ordem de R$ 25,3 mil. A medida foi justificada pela alteração da remuneração de parlamentares no Congresso Nacional, aprovada em dezembro do mesmo ano e publicada no Diário Oficial da União (DOU). Apesar de medida que previa aumento salarial em quatro etapas, cada novo reajuste precisa ser aprovado pelo plenário. A medida gerou efeito cascata em Legislativos estaduais de todo o Brasil. Segundo o artigo 27 da Constituição Federal, os deputados estaduais devem receber o equivalente a 75% do salário dos deputados federais.