Aldigueri diz que "com certeza" Cid está contemplado por ele ser eleito presidente da Assembleia

Eleito presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nessa segunda-feira, 2, Romeu Aldigueri (PDT) afirma que o senador Cid Gomes (PSB) está contemplado com a eleição dele, Aldigueri, para comandar o Poder Legislativo. O deputado estadual foi entrevistado nesta terça-feira, 3, na Rádio O POVO CBN e Rádio O POVO CBN Cariri. Em seguida, ele conversou com O POVO. "Com certeza", foi a resposta de Aldigueri sobre se a eleição dele atendia a reivindicação do senador. "Acredito que o movimento, a conversa, houve diálogo, não foi individualizado, foi um contexto. O senador Cid é uma pessoa autêntica, sempre colocou isso, que acreditava que fosse dado mais espaço para a parte dos aliados”, respondeu.

A candidatura de Romeu Aldigueri surgiu em meio ao impasse entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o senador Cid Gomes. Insatisfeito com o nome indicado pelo petista, Cid ameaçou deixar a base do governo. Elmano havia escolhido o deputado Fernando Santana (PT) para concorrer a presidente da Assembleia. O petista, diante da crise, desistiu de concorrer à presidência e abriu caminho para o presidente recém-eleito, Aldigueri.