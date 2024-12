Aldigueri vê "caminho natural" em ida de deputados do PDT para o PSB; Oriel deve ir para o PT

Romeu Aldigueri, novo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, vê "caminho natural" em ida dos deputados do PDT para o PSB / Crédito: FÁBIO LIMA

Romeu Aldigueri, presidente eleito da Assembleia Legislativa do Estado Ceará (Alece) para o biênio 2025-2026 e atual líder do governo Elmano na Casa, reforça “o caminho natural” dos deputados da base cidista em deixar o PDT e acompanhar o senador Cid Gomes no PSB, em entrevista ao O POVO nesta terça-feira, 3. “Nós estamos esperando para ver se não vai ter nenhum recurso do PDT de última instância. Acredito que não. Esperando a certidão de trânsito julgado. Acho que a grande maioria irá para o PSB. Isso é um caminho natural”, disse o deputado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O presidente eleito explica que a tendência é seguir os passos de Cid e migrar para o partido do ex-governador. Romeu Aldigueri fala ainda que ingressou no PDT “por via do pulmão do senador Cid Gomes” e que o acompanha “desde a época do Pros”. Ainda segundo o deputado, Oriel Filho (PDT) deve migrar para o PT, mas o parlamentar acredita que a maioria integre o PSB.

Sobre uma possível filiação de Aldigueri ao PT, o deputado afirma que isso é apenas “especulação”. Aldigueri destaca que, mesmo em meio aos impasses nas desfiliação do PDT, ele tem uma boa relação com o deputado federal André Figueiredo (PDT), presidente nacional em exercício do partido. “Vamos ver também. Ninguém sabe se vai ter uma federação PT-PSB a nível nacional”, ressalta o deputado sobre possíveis desdobramentos desses caminhos citados. TSE nega recurso do PDT Nacional e libera deputados para seguir Cid no PSB Na mais recente atualização dos impasses entre o PDT e os remanescentes da base cidista no partido, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), que autoriza a desfiliação de 14 deputados estaduais da sigla.