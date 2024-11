Maioria da bancada do PDT que apoiou André caminha para ser base de Evandro

VEREADORES do PDT que declaram apoio a André Fernandes (PL) no segundo turno das eleições de Fortaleza Crédito: Assessoria Gardel Rolim

Quase três semanas após as eleições municipais de Fortaleza, as articulações políticas ganham cada vez mais corpo. Depois dos primeiros nomes a compor a Mesa Diretora da Câmara Municipal terem sido indicados, a bancada do PDT começa a encaminhar uma definição sobre qual será sua postura em relação a gestão de Evandro Leitão (PT). Dos oito vereadores eleitos pelo partido, apenas dois apoiaram o petista no segundo turno, Adail Jr, que deverá ser o 1° vice-presidente da CMFor, e Luciano Girão. Os demais, puxados pelo atual presidente da Casa, Gardel Rolim, fizeram campanha para André Fernandes (PL).