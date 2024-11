Vereadora do PDT que apoiou André se encontra com Evandro: "Trilharemos o caminho certo"

Kátia Rodrigues foi a primeira pedetista que apoiou André a ir para a base do prefeito eleito após as eleições municipais

A vereadora Kátia Rodrigues (PDT), aliada do prefeito José Sarto (PDT) e que apoiou André Fernandes (PL) no segundo turno em Fortaleza, se encontrou na última terça-feira, 12, com Evandro Leitão (PT) em sinalização de aproximação para ser base do petista.

Nas redes sociais, a pedetista afirmou conhecer a competência e dedicação de Evandro e trilharam juntos o caminho certo para a cidade de Fortaleza.