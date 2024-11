Lupi admite possibilidade de Ciro deixar PDT após sigla se reaproximar do PT

Carlos Lupi comenta possibilidade de saída de Ciro Gomes do PDT (Foto: Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

O presidente licenciado do PDT e ministro da Previdência Social do governo Lula, Carlos Lupi, reconhece a possibilidade de Ciro Gomes (PDT) deixar a legenda, mas afirma que a decisão deve partir dele: “O Ciro só sai do partido se quiser”. As falas do ministro ocorreram em entrevista para o jornal O Globo, publicada nesta quinta-feira, 7. Questionado se Ciro quer sair da legenda, o ministro responde que “não” e destaca ainda que, caso o PT volte a se aproximar do PDT em Fortaleza, a resposta sobre uma possível saída do pedetista da legenda é “só perguntando a ele”. O cenário de uma aliança entre PT e PDT, na avaliação de Lupi, “será uma grande dificuldade” para Ciro Gomes. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sobre a polarização nas eleições municipais de 2024 em Fortaleza, o ministro comenta que o apoio de aliados de Ciro ao então candidato do PL, André Fernandes, no pleito deste ano na capital cearense, é algo que precisa ser conversado.