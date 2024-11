Evandro confirma Léo Couto como candidato a presidente da Câmara de Fortaleza

Ainda durante transição de governo, o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) já começou a definir os primeiros nomes indicados para comporem a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para o biênio 2025/2026. O petista confirmou que o candidato apoiado pela base para presidente da Casa será o vereador Léo Couto (PSB).

A decisão foi antecipada pelo O POVO antes da segunda quinzena de novembro e reiterada por Evandro no sábado, 24, após encontro do diretório estadual do PT. Além de Léo Couto para presidente, Leitão anunciou o vereador Bruno Mesquita (PSD) como líder do Governo na Câmara, com uma dupla de petistas como vice-líderes, Aglayson e Professora Adriana.