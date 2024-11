Quais os possíveis destinos de RC e aliados caso deixem o PDT

Segundo membros do partido disseram em reserva, não há mais clima para RC dentro da agremiação. Suas posições e manifestações durante e após a campanha foram tidas como sinalizações de uma saída. Ele participou ativamente da campanha do candidato bolsonarista e teceu críticas ao PT.

O PDT vive outro impasse no Ceará. Enquanto uma parte minoritária da sigla apoiou o prefeito eleito Evandro Leitão (PT), a maioria, principalmente da bancada de vereadores de Fortaleza, optou por estar na campanha de André Fernandes (PL). Com isso, há uma sinalização de que alguns membros da sigla podem deixar o partido, sendo o principal deles o ex-prefeito Roberto Cláudio . Internamente, já é visto como mais provável que ele deixe o PDT.

Como prováveis destinos para Roberto e aliados, são poucos os partidos que poderiam se apresentar como oposição hoje no Estado do Ceará. O União Brasil é o principal e também de maior porte. No PL de Bolsonaro, o tema ainda não foi pensado, mas defende-se o arco de alianças para as eleições de 2026.

O Cidadania, que rompeu a federação com o PSDB, é o provável destino de Lucinildo, podendo também ser o novo partido para o grupo de RC. A sigla tucana, por sua, perdeu força e elegeu apenas dois prefeitos no Ceará, embora ainda conte com um histórico mais importante e de oposição ao PT.