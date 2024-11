Senado 2026: lideranças da base aliada no Ceará de olho nas duas cadeiras

Cid Gomes (PSB), Eunício Oliveira (MDB), José Guimarães (PT) e Chiquinho Feitosa (Republicanos) Crédito: Pedro França/Agência Senado / Mário Agra/Câmara dos Deputados

Passadas duas semanas desde o segundo turno das eleições municipais, o pleito de 2026 já tem desenhos e movimentos claros visando as duas cadeiras do Senado Federal que estarão em disputa no Ceará. Grandes caciques da política estão de olho e se colocam no páreo. Serão duas de três vagas em disputa na Alta Casa: as dos senadores Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo). Com dois terços das vagas, a eleição promete busca por espaço entre membros da base estadual, ter ex-presidente do Congresso Nacional, um petista histórico e outros fortes aliados.

Cid Gomes Ex-governador do Ceará e atual senador, Cid Gomes é uma incógnita sobre 2026. Embora seja candidato natural à reeleição no Senado, ele já chegou a demonstrar que poderia não concorrer a nenhum mandato e até mesmo deixar a política.

Eunício Oliveira Atualmente no mandato de deputado federal, Eunício Oliveira (MDB) já presidiu o Senado, ainda é presidente estadual do MDB, sigla que foi uma das que mais elegeu prefeitos em 2024, e foi derrotado em 2018 para Girão por cerca de 12 mil votos de diferença. Desde então, ele nunca escondeu o seu desejo de retornar ao cargo e foi importante em 2022 quando o partido compôs chapa com o PT, tendo Jade Romero como vice-governadora. Ao programa O POVO News, após a eleição de Evandro Leitão (PT) como prefeito de Fortaleza, Eunício afirmou que tomou a decisão de concorrer novamente ao Senado Federal depois de conversas com lideranças, presidentes de partidos aliados e, segundo ele, sentir uma cobrança da população do Ceará. "A minha missão é voltar, se o povo do Estado do Ceará assim entender, meu nome eu vou colocar à disposição no Senado, mas vai depender, obviamente, da vontade soberana do povo do Estado do Ceará. Então, com muita humildade, eu quero novamente colocar o meu nome ao cargo de senador para uma única coisa, completar essa obra que iniciamos de ajudar no desenvolvimento do nosso Estado", disse.