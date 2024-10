Cid avalia que Ciro concordou com guinada de RC à direita e projeta saída de pedetistas

Cid Gomes e Ciro Gomes estão rompidos desde 2022 Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

O senador e ex-governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), sinalizou acreditar que o irmão e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) estaria concordando com o movimento à direita de aliados do PDT que apoiaram a candidatura do bolsonarista André Fernandes (PL) a prefeito de Fortaleza. O principal deles, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) chegou a participar da campanha de Fernandes no 2° turno. Em entrevista à Folha, Cid projetou que parte dos pedetistas que apoiaram André deve sair do partido. "Eu acho que essa turma acaba saindo do PDT", disse o senador, acrescentando: "Eu acho que esse passo que o Roberto (Cláudio) deu rumo à direita é um passo que não tem volta, né? Eu acho que ele vai buscar aí um desses partidos do centrão para se filiar e comandar", projetou. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora E seguiu: "Acho que o Ciro está numa vibe de cada vez mais ficar em bastidor. É o que eu imagino. Vai ficar orientando essas pessoas. Ele tem o Roberto Cláudio como um pupilo. E pelo visto está concordando com esse movimento à direita", concluiu.