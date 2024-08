Guimarães: Lula não opinará em eleição da Câmara e se reunirá com vencedor

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende se reunir de imediato com o sucessor do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), assim que houver resultado da votação. Além disso, o chefe do Executivo disse, segundo Guimarães, que não pretende "opinar" em favor de qualquer um dos candidatos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Ele levantou que era muito importante que o processo de eleição na Câmara, que todos estamos envolvidos, que esse processo termine bem, e que quem ganhar a eleição será o primeiro a se reunir com ele para discutir a parceria e o respeito institucional entre o Poder Executivo e o Legislativo", declarou.

Guimarães prosseguiu: "Afirmou que os três candidatos, todos eles, têm o apreço por parte do governo e que, para mim, foi uma coisa forte que ele levantou, que ele não iria opinar sobre um ou outro candidato". Lula e as bancadas José Guimarães afirmou que líderes da base sugeriram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que amplie a interação com deputados das bancadas, em vez de se restringir a líderes e vice-líderes.

"Ele (Lula) levantou uma coisa que é muito importante: como aproximar a presidência da República das bancadas. Ele, inclusive, colocou que a Granja do Torto está apta para receber as bancadas", declarou. Guimarães prosseguiu: "Nós temos um ano eleitoral, não é fácil para poder compatibilizar, mas depois houve uma sugestão de vários líderes para que ele ouvisse também as bancadas, não só os líderes e os vice-líderes". O parlamentar disse ainda que Lula apontou prioridade para a conclusão das votações da reforma tributária. "Ele (Lula) ressaltou muito a necessidade de nós concluirmos a votação na Câmara da reforma tributária", disse. "Se der, nesta semana."

Otimismo de Lula na economia O líder do governo na Câmara também mencionou "otimismo" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na economia e disse que deve se reunir logo mais com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e com a equipe econômica para discutir sobre o novo modelo das emendas parlamentares e o encaminhamento da Lei Orçamentária Anual. Questionado por jornalistas se já há um esboço para solucionar a questão das emendas, Guimarães disse que não.

"Não tem nenhuma solução. A ideia é essa semana já concluirmos tudo isso. Eu estou indo agora para uma reunião ali na SRI, está a ministra do Planejamento, está a área econômica do governo, para discutir um pouco esse modelo. Até porque nós temos que encaminhar até o próximo fim de semana a LOA", declarou. Segundo Guimarães, alguns deputados levantaram o tema das emendas, mas Lula não teria tocado no assunto. O líder afirmou que o presidente fez um "balanço" sobre a "parceria" entre o Legislativo e o Executivo e sobre o seu "otimismo". "Ele fez um balanço da situação da economia, do otimismo dele pelas votações, com a economia crescendo", declarou.

Estavam presentes no encontro os pré-candidatos à presidência da Câmara Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA). Também presentes na reunião, Dr. Luizinho (PP-RJ), Hugo Motta (Republicanos-PB) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL) são nomes lembrados na disputa. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), é outro parlamentar na corrida, mas não estava na ocasião. A reunião teve a presença de 20 lideranças do Congresso Nacional e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.