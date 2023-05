Após crítica de Eunício, Guimarães diz não querer perder tempo com 'coisas pequenas'

Líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) evitou entrar em confronto direto com o colega parlamentar Eunício Oliveira (MDB), crítico do que considera concentração de cargos federais nas mãos de Guimarães e do que aponta como falta de habilidade da articulação petista para garantir a aprovação de matérias do governo Lula na Câmara dos Deputados. O emedebista moveu as críticas ao petista em entrevista à Rádio O POVO CBN, durante o programa O POVO no Rádio, nesta segunda-feira, 15.

"Estamos agora empenhados para aprovar duas matérias importantes ao País, matérias de governo, o novo Regime Fiscal Sustentável e a Reforma Tributária. O governo anterior deixou milhões de famílias na miséria, na fome absoluta, não podemos perder tempo com coisas pequenas, vamos unir o parlamento para aprovar matérias importantes ao povo brasileiro, esse é o nosso foco", respondeu o petista em nota enviada ao O POVO.

E adicionou: "O país precisa de grandeza política e união de todos para reconstruirmos essa nação que foi destruída, desde o momento que foi dado o golpe contra Dilma e depois nos 4 anos de desastre do governo Bolsonaro”.

Ao mencionar a deposição de Dilma, em agosto de 2016, Guimarães se refere ao momento histórico em que Eunício era líder do MDB no Congresso Nacional, com Renan Calheiros, alagoano também do MDB, na Presidência do Senado Federal. Na ocasião, Eunício votou pelo impeachment.

O dirigente do MDB do Ceará afirmou que o líder do governo na Câmara teria liderança tão somente entre os colegas de PT, respaldo que não se estenderia às legendas de outros estratos ideológicos da Casa, compostos por partidos do centro à extrema-direita que não têm identificação automática com o governo.