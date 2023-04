Ex-senador Chiquinho Feitosa se reúne com Camilo e Evandro Leitão

No ano passado, Chiquinho protagonizou um racha interno no PSDB, partido ao qual era filiado e que caminhava para apoiar a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT)

O ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) esteve reunido com o ministro da Educação Camilo Santana (PT) e com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT) na última sexta-feira, 31.

De acordo com Feitosa, o encontro foi para dialogar sobre “projetos” a serem desenvolvidos no Estado.

“Feliz demais em receber os amigos Camilo Santana, senador e ministro da Educação, e Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, para um café. Falamos sobre projetos, falamos sobre o Ceará. Estamos todos focados em seguir transformando a vida dos cearenses”, escreveu Chiquinho em publicação nas redes sociais, na qual aparece ao lado de Camilo e Evandro.

Durante as articulações políticas das eleições do ano passado, Chiquinho protagonizou um racha interno no PSDB, partido ao qual era filiado, que tendia a apoiar a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), a governador do Ceará.

Nas convenções, ocorreram confusões e acusações de manobras internas e o PSDB decidiu pela neutralidade.



O diretório Nacional interviu e destituiu Chiquinho do comando da sigla no Estado, anulando o resultado da convenção. Tasso Jereissati foi escolhido como novo presidente.

Posteriormente, o PSDB oficializou apoio a RC, além de lançar o empresário Amarílio Macedo ao Senado. No entanto, o caso foi para a Justiça eleitoral e liminar do TSE devolveu o comando a Chiquinho e fez com que o PSDB permanecesse neutro.

Camilo foi o padrinho político do governador Elmano de Freitas (PT), enquanto Evandro, do PDT, é próximo ao atual governador e defende a tese de que o PDT deve compor oficialmente a base governista na Assembleia.

Após a vitória de Elmano, Chiquinho indicou seu aliado Antônio Nei de Sousa para ocupar o cargo de secretário da Infraestrutura do Estado.

