Irmão de Ciro não fica no governo Elmano e abre espaço para aliado de Chiquinho Feitosa

O anúncio do secretariado de Elmano de Freitas (PT), governador eleito do Ceará, marca uma mudança importante na administração estadual: desde a estreia de Cid Gomes no Governo, em 2007, essa será a primeira vez que uma gestão começa sem um Ferreira Gomes ocupando cargo no primeiro escalão.

Hoje prefeito de Sobral, Ivo foi duas vezes chefe de gabinete de Cid. Em 2014, foi anunciado secretário das Cidades do governo Camilo Santana (PT). Após reeleição, o petista indicou Lúcio Gomes - irmão de Ivo, Cid e Ciro Gomes (PDT) - para o comando da Secretaria de Infraestrutura.

Ele, entretanto, não será reconduzido ao cargo, abrindo espaço para um aliado do ex-deputado Chiquinho Feitosa (PSDB): Antônio Nei Sousa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Chiquinho comandou o movimento que impediu o apoio do PSDB a Roberto Cláudio (PDT) na última eleição para governador do Ceará. Ele travou disputa com o senador Tasso Jereissati (PSDB), de quem é suplente, e o caso foi parar na Justiça, tendo em vista que duas convenções foram realizadas. Uma que defendia neutralidade na disputa pelo Governo e outra que garantia apoio a RC. Entretanto, a considerada válida foi a de Chiquinho.



Tags