Sobral: Oscar diz que Ivo tem ajudado na transição e revela que já definiu parte do secretariado

O prefeito eleito voltou a declarar que precisará do apoio do Governo Estadual na nova gestão

Oscar pontuou que ainda não teve reunião com Ivo, mas ele e sua equipe se encontraram com assessores delegados pelo prefeito para que fosse iniciado o processo de transição de governo em Sobral após 28 anos de administrações do grupo liderado pelos Ferreira Gomes no município .

"Estamos trabalhando na transição. Está dando certo, não estamos tendo nenhuma objeção. A prefeitura, o prefeito atual, está nos ajudando nesse ponto de vista e tem muito trabalho a ser feito e estamos realmente em muitas reuniões constantes e está dando certo graças a Deus", afirmou na quarta-feira, 6, na reinauguração do Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Deputado estadual até 31 de dezembro, quando renunciará para tomar posse como prefeito de Sobral, Oscar declarou que o município enfrenta problemas econômicos e precisará de apoio do Governo Estadual e que, em breve, irá dialogar com o governador Elmano de Freitas (PT).

"O governador do Estado é governador de 184 cidades. Então uma cidade como Sobral, que está com um problema muito sério na economia, muitas empresas que estão quebrando, outras fechadas, outras baixando as portas. A gente vai precisar muito do apoio do governo estadual e em breve nós estaremos em contato com ele (Elmano) e eu tenho certeza que ele nos atenderá", afirmou.



Oscar Rodrigues contou que Sobral teve uma das eleições mais acirradas e sabia com quem "estava lidando". Ele concorreu contra a ex-governadora Izolda Cela (PSB), que teve o apoio de Elmano, Camilo Santana (PT), Cid Gomes (PSB) e do presidente Lula (PT), mas a proximidade do seu filho, o deputado federal Moses Rodrigues (União), com o Estado pode facilitar sua relação com o Governo.

"Eu acredito que sim. Mas nós estamos saindo de uma candidatura pesada que foi essa de Sobral. Acho que talvez foi uma das mais difíceis aqui do Ceará a vitória, porque a gente sabe com quem estava lidando. Então tem muita coisa ainda a tratar sobre este assunto", declarou.