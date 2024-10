Oscar acusa grupo de Izolda de fazer campanha "mais terrorista da história de Sobral"

O deputado estadual, Dr. Oscar Rodrigues (União), e candidato a Prefeitura de Sobral Crédito: Junior Pio

O deputado estadual e candidato a prefeito, Oscar Rodrigues (União Brasil), afirmou que apoiadores da sua adversária, Izolda Cela (PSB), do ex-prefeito e marido da candidata, Veveu Arruda (PT) e dos Ferreira Gomes estão fazendo o que chamou de "campanha mais terrorista da história de Sobral". Em postagem nas redes sociais, Oscar disse que os seus adversários estão "desesperados" e portanto há uma "baixaria geral". Ele lidera as intenções de voto por 49,8% contra 37,3% da ex-governadora do Ceará no município distante 233,78 km de Fortaleza. "O desespero dos aliados da Izolda passou de todos os limites. A baixaria é geral. Estariam mentindo e tentariam enganar os eleitores, especialmente os mais carentes. Apoiadores da Izolda e do Veveu, juntamente com os Ferreira Gomes, fazem a campanha mais terrorista da história de Sobral", afirmou o adversário histórico do grupo que governa Sobral há 20 anos.