Sarto diz que espera Evandro indicar nomes para publicar decreto de transição

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), diz que já definiu quem integrará a equipe de transição que irá captanear o diálogo com a futura gestão de Evandro Leitão (PT). Segundo ele, a publicação do decreto depende da apresentação dos nomes representantes do prefeito eleito.

"Já definimos os integrantes da atual administração, preparamos relatórios e estabelecemos local para a transição de governos. A Prefeitura de Fortaleza publicará o decreto que formaliza o início dos trabalhos quando forem informados os nomes que compõem a equipe do prefeito eleito", escreveu em rede social.



Além de Fortaleza, na Região Metropolitana, apenas Cascavel ainda não iniciou ainda o processo de transição.