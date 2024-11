Caucaia: Valim publica decreto e Naumi indica membros para transição

Caucaia, segundo maior município do Ceará, deu os primeiros passos para a transição de administração de acordo com o site do Tribunal de Contas da União (TCE), em atualizações desta terça-feira, 5.

Foi publicado o decreto em que institui a equipe de transição pelo atual prefeito Vitor Valim (PSB), também constando no diário oficial do Município, com a data de 29 de outubro. O gestor ainda fará a indicação dos membros que irão compor o grupo. Agora, são aguardadas as primeiras reuniões para de fato o processo se iniciar.

Também consta no site do TCE o ofício do prefeito eleito Naumi Amorim (PSD), enviado a Valim na última sexta-feira, 1º, indicando os nomes que participarão da equipe de transição e atuará nas reuniões, receber documentos, notificações e solicitará informações sobre a atual gestão.