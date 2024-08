Valim lembra ajuda a Emília, diz que Deuzinho 'se escondeu' e é respondido: 'Frouxo'

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), abriu uma live nesta quarta--feira, 21, para se defender e, ao mesmo tempo, criticar seus adversários políticos no município. O vice-prefeito, Deuzinho Filho (União Brasil), citado como tendo “se escondido” da disputa e “garganta de aluguel” e os candidatos na disputa por Caucaia, Emília Pessoa (PSDB), o ex-prefeito do município, Naumi Amorim (PSD), e Coronel Aginaldo (PL) foram alvos de alfinetadas e acusações.

“Eu vi ontem o vice, Deuzinho Filho, garganta de aluguel da candidata Emília, usar as redes sociais, como vem usando constantemente. Quem não lembra a palhaçada que ele fez dizendo que era ameaçado de morte”, disse. E alfinetou: “Não foi nem homem para ser candidato a prefeito ou a vice, se escondeu, colocou a mãe, que aqui não estou falando nada contra a pessoa dela, mas o filho que não teve coragem, colocou a mãe para continuar no poder junto de Emília Pessoa”.

O prefeito cita a decisão da Justiça Eleitoral que determinou a suspensão do Programa Bora Habitar, promovido pela Prefeitura, por suposto fim eleitoreiro. A decisão foi tomada após pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE) da 37ª Zona Eleitoral de Caucaia. O prefeito afirmou que entrou com recurso e quer que, mesmo sem reverter, a medida volte após a eleição.

Alguns minutos depois da live, Deuzinho foi às redes sociais, e rebateu as críticas. “Frouxo mesmo é quem deixa de ser candidato a prefeito porque é rejeitado por quase 70% da população de Caucaia”, escreveu. O vice-prefeito afirmou que Valim se faz de “ator para enganar as pessoas”.

O prefeito citou ainda o histórico de Emília, que foi secretária da gestão dele e agora é candidata em uma chapa que tem a mãe de Deuzinho como vic e. “Diferente da sua candidata (Emília) que era minha secretária, que eu ajudei, dei a mão, ajudei a família, ajudei ela na candidatura de deputada estadual e depois que pegou a caneta se voltou”, apontou. Para Valim, o rompimento, em si, foi “besteira”, mas o incômodo seria por “ela tentar a todo momento que as coisas cheguem na mão do povo”.

Valim rebate pronunciamento do vice que comentou a decisão da Justiça. “Eu vi esse vice-prefeito ontem usar as redes sociais para falar mentiras, fake news, dizer que a Justiça barrou um crime eleitoral, 'fraude eleitoral', como se a gente tivesse fazendo politicagem com mentira”.

Naumi e Aginaldo

O prefeito alfinetou também seu antecessor no cargo de prefeito, Naumi Amorim, que tenta voltar à Prefeitura este ano. "Que obras ele tem para mostrar?", questionou. Ele lembrou o caso do dia da eleição, em 2020, quando o irmão do então prefeito e secretários municipais de Caucaia foram flagrados e abordados pela Polícia Civil com dinheiro. "Aonde estava você, Naumi Amorim?", questionou diversas vezes Valim citando pontos da gestão atual e passada.

Valim disse que "não é intrigado" com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), citando ter sido deputado com ele, relacionando ao candidato do partido, Coronel Aginaldo. "Os dois anos de governo Bolsonaro infelizmente não veio nada para o município de Caucaia, a política não é ciência exata, mas a matemática é. Os dois anos do governo Bolsoanaro, veio nada", criticou, enquanto cita investimentos vindos, segundo ele, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).