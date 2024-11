Fortaleza, Caucaia e outros 14 municípios ainda não começaram transição de governo

Depois de quase exato um mês após o primeiro turno, quando, com exceção de Fortaleza e Caucaia, prefeitos e prefeitas do Ceará foram eleitos, 14 municípios ainda não começaram a transição de governo. As cidades do segundo turno, após uma semana do pleito, também não iniciaram os trabalhos para mudança da gestão.

Ao todo, 37 municípios já começaram a transição efetivamente, enquanto outros 41 já formalizaram o processo. Os dados são do portal Transição Responsável, criado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), para acompanhar o período de mudança de gestão pública após o resultado das eleições municipais de 2024.

Neste ano, o TCE contabilizou um total de 93 municípios onde ocorrem transições de governo. Destes, pelo menos 38 têm cenário em que o prefeito eleito não tem apoio do atual gestor, o que deve gerar uma atenção especial do órgão fiscalizador. Em outros 91 foram dispensadas de transição porque houve reeleição.