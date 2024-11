PF deflagra operação contra "caixa dois" de campanhas em Caucaia em 2022 e 2024

De acordo com a PF, o grupo alvo da operação é formado por empresários, funcionários públicos municipais e políticos com atuação em Caucaia. As ações desses atores teriam beneficiado candidatos a deputado federal , na eleição de 2022, e candidatos a vereadores da cidade nas eleições deste ano.

Operação da Policia Federal (PF), realizada nesta sexta-feira, 1°, cumpre 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 93ª Zona Eleitoral, em investigação que apura suspeitas de "caixa dois" (financiamento ilegal) de campanhas eleitorais nos anos de 2022 e 2024. A suposta organização criminosa alvo do inquérito tem atuação no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A PF destacou ainda que, se confirmados, os fatos podem configurar ilícitos descritos na lei das Organizações Criminosas (Art.2º da Lei 12.850/2013), Lavagem de Dinheiro (Art. 1º da Lei 9.613/98); além de crimes previstos no Código Eleitoral. As penas máximas variam de cinco a dez anos, além de possibilidade de inelegibilidade do candidato, cassação do registro ou do diploma dos eleitos, entre outros.

Na operação, intitulada "PEIXE", 51 policiais federais participaram. O nome foi inspirado na poesia “O PEIXE”, de Patativa do Assaré.