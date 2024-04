Naumi critica Valim por desapropriações em Caucaia, mas já fez a mesma coisa quando foi prefeito

Apesar do debate esquentar o clima eleitoral, em ambos os casos as desapropriações aconteceram após ordem judicial

"Eu fico triste porque a gente sabe da necessidade das pessoas terem sua casa, ter o seu comércio, às vezes está de forma irregular, mas tudo é conversar, tudo é você fazer e conversar com os comerciantes para que ele tenha o tempo e se regularizar. Eu quando fui prefeito na cidade sempre tive diálogo com nosso povo", disse o ex-prefeito do município na última quarta-feira, 20.

Em maio do ano passado 18 barracas foram demolidas na Praia do Cumbuco. As estruturas eram consideradas irregulares por estarem em cima da faixa de areia da praia; assim, a Justiça Federal decidiu pela desocupação e demolição dos imóveis.



Apesar das críticas fomentarem uma disputa eleitoral, durante a gestão de Naumi, a Prefeitura também executou operação de desapropriação, com máquinas e Polícia Militar na comunidade do Parazinho, na Área de Proteção Ambiental (APA) das dunas da Tabuba, localizada no litoral de Caucaia.