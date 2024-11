Valim revela rombo de R$ 200 milhões na Prefeitura de Caucaia: "Não foi feito por essa gestão"

Com o objetivo de realizar uma "transição transparente", o prefeito Vitor Valim posta esclarecimento sobre dívida milionária da Prefeitura de Caucaia

“Ano que vem tem uma dívida de quase R$ 200 milhões. Não foi feita pelo prefeito Vitor Valim ou por nenhum secretário que aqui esteja, para deixar as coisas muito claras. Então as dívidas que vão vir ano que vem não foram feitas pela gestão”, disse o prefeito de Caucaia.

Na publicação, Valim afirma que está deixando a vida pública e que não quer deixar hipóteses de “narrativas mentirosas” e, por isso, quer deixar as coisas “muito claras”. A iniciativa é descrita pelo prefeito como uma ação para tornar a transição transparente para o próximo gestor do município.

Prefeito de Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza, Vitor Valim (PSB) anunciou uma dívida de R$ 200 milhões da Prefeitura. A informação foi passada em live feita por Valim nas suas redes sociais na última terça-feira, 29 de outubro. No vídeo, o chefe do Executivo municipal diz que: “A dívida que tem ano que vem, da Prefeitura, não foi feita por essa gestão”.

O prefeito não tentou reeleição nas eleições municipais de 2024. O gestor afirmou não entrar na disputa por causa da morte de sua filha, Sofia Amorim, que faleceu em 2023, após transplante de fígado. Para o pleito, Valim apoiou o então candidato do PT, Waldemir Catanho , que foi ao 2° turno, mas teve derrota para Naumi Amorim, do PSD.

Valim justifica o anúncio e diz que quer uma transição às claras, para que a partir de 1° de janeiro de 2025, início da próxima gestão, ela possa “estar com a família” e “não ter que responder mentiras”.

Naumi fará auditoria nas contas da Prefeitura de Caucaia

O prefeito eleito de Caucaia no último 27 de outubro, Naumi Amorim (PSD), avisou, em seu discurso de vitória, que realizará uma auditoria nas contas de Caucaia para expor o cenário deixado por Valim.

Em meios a ataques ao atual prefeito, Naumi disse: “Esse prefeito que está aí sucateou a nossa cidade. E vocês sabem que esse prefeito quebrou a cidade. Ele alugou e vendeu a Prefeitura de Caucaia”.

Naumi volta a governar Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará, na gestão 2025-2028. Seu primeiro mandato como prefeito do município ocorreu após vitória no pleiro de 2016. Nas eleições seguintes, em 2020, foi derrotado por Vitor Valim, mas retornará em 2025 para o seu segundo mandato.