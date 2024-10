Líder de Sarto defende unidade no PDT Fortaleza e alerta: "Parece que 2022 se repete"

Debate sobre se o PDT entrará na base de Evandro Leitão (PT) já movimenta os bastidores do Legislativo. Iraguassu Filho defende o diálogo, mas ressalta que origens do partido devem prevalecer

O parlamentar ressaltou a importância de que todos sejam ouvidos; entretanto defendeu que o programa partidário e as bandeiras históricas defendidas pela sigla são inegociáveis. Iraguassu é um dos vereadores pedetistas que não se reelegeu, ficando na suplência. Ao todo, seis dos oito parlamentares do PDT eleitos apoiaram André Fernandes (PL) na disputa do segundo turno em Fortaleza. Os parlamentares que optaram por Fernandes são ligados à ala pedetista do ex-prefeito Roberto Cláudio e do prefeito Sarto.

O vereador Iraguassu Filho (PDT), líder do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), defendeu que haja diálogo e unidade partidária em torno da posição dos correligionários acerca da gestão do prefeito eleito de Fortaleza , Evandro Leitão (PT), que se iniciará em 2025.

“Eu poderia lhe responder com uma frase questionadora: parece que 2022 se repete. Só que a gente tem que aprender com as lições do que ocorreu naquele período, para que não se repita agora esse racha, essa fratura e esse problema. O presidente nacional já sinalizou, votou com Evandro, eu votei com Evandro, o vereador Adail também e outros”, pontuou.

Entretanto, lembrou que “a maioria (dos eleitos) no PDT votou com o André Fernandes” e defendeu um diálogo interno. “Dialogar olhando nossos estatutos, nossa história, a carta de Lisboa quando fundou-se o PDT, olhando o nacional, debatendo com respeito e escutando os colegas. Seis dos oito vereadores votaram no André Fernandes, temos que escutar todos, todos são relevantes, os que estão filiados há dois anos ou há 23 anos, como eu”, disse.