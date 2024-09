Lula fez reunião só com mulheres para tratar da denúncia de assédio sexual contra Silvio Almeida

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), após denúncias de assédio sexual que implicaram Silvio Almeida (ex-ministro dos Direitos Humanos), teve somente mulheres à mesa. Participaram as ministras Ester Dweck (Gestão e Inovação) e Cida Gonçalves (Mulheres), assim como a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

Lula afirmou a Anielle que não estava demitindo Silvio exclusivamente em consequência do que se passou com ela, mas com todas as mulheres que fizeram denúncias contra a conduta do ex-ministro.

Anielle, conforme apuração de Sadi, disse querer relatar a Lula os episódios de importunação ainda assim.