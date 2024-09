Silvio Almeida se pronuncia após exoneração: "Pedi para que Lula me demitisse"

Ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida Crédito: AURÉLIO ALVES

“Em conversa com o presidente Lula, pedi para que ele me demitisse a fim de conceder liberdade e isenção às apurações, que deverão ser realizadas com o rigor necessário e que possam respaldar e acolher toda e qualquer vítima de violência [...] Sou o maior interessado em provar a minha inocência. Que os fatos sejam postos para que eu possa me defender dentro do processo legal”, escreveu. Uma possível saída de Almeida do cargo já teria sido antecipada pelo presidente Lula na manhã de sexta antes da reunião com o ex-ministro. Em entrevista à rádio Difusora Goiânia, o petista afirmou que “alguém que pratica assédio não vai ficar no governo”. Segundo apuração da jornalista Natuza Nery, da GloboNews, Silvio Almeida teria, durante a reunião com Lula, se recusado a pedir demissão e dito: “Se quiser que eu saia, me demita. Eu não pedirei demissão”.

A colunista também afirmou que o encontro durou 30 minutos e que o presidente ainda teria criticado o fato de Silvio ter utilizado a estrutura do ministério para se defender das acusações. Na última quinta-feira, 5, as denúncias contra Almeida foram confirmadas pela Me Too Brasil. Em nota, a organização afirmou que as mulheres “foram atendidas por meio dos canais de atendimento e receberam acolhimento psicológico e jurídico”. De acordo com o colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco seria uma das possíveis vítimas. A afirmação não foi confirmada pela Me Too Brasil, que preservou o nome das denunciantes.