Elmano sobre Sarto: "Tá com 3 anos e meio e fala de quem está há 1 ano e meio no governo"

O governador do Ceará criticou, durante entrevista coletiva, comparações entre o governo dele e a gestão do prefeito José Sarto, alegando que não é momento para ser julgado

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT) rebateu críticas que tem recebido durante a campanha eleitoral em Fortaleza. Sem citar nomes, cutucou o atual prefeito da Capital, candidato à reeleição José Sarto (PDT). Ele afirmou que o povo cearense irá julgar seu governo, mas na hora certa. "Cada eleição tem temas mais ou menos importantes, mas no que diz respeito à crítica ao nosso governo, eu acho que são naturais, mas eu penso que a eleição de governador é em 2026", destacou em coletiva após reunião com secretariado, na tarde desta sexta-feira, 6.

E acrescentou: "Sobre o debate do nosso êxito, eu peço aos candidatos que a gente aguarde, que o povo cearense vai me julgar. Se tem alguém que pode me julgar é o povo cearense, mas me dê oportunidade, já que eu estou com um ano e meio (no cargo), tem candidato que tá com três anos e meio e fica falando de quem está há um ano e meio no governo".